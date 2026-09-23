Biado mangulo sa Team Asia sa Reyes Cup

Gianunsiyo sa World Nineball Tour nga ang ikatulong edisyon sa Reyes Cup ipahigayon karong Oktubre 15-18, 2026, sa Makati Coliseum sa Dakbayan sa Makati.
Ang Team Asia modumball pagbalik isip back-to-back champion batok sa Team Rest of the World.
Ang Team Asia pangulohan sa kasamtangang world champion nga si Filipino Carlo Biado ug ni Robbie Capito sa Hong Kongs kinsa nakaabot sa final round sa prestihiyusong US Open ning tuiga.
Samtang ang Team Rest of the World pangulohan ni Spanish Francisco Sanchez Ruiz kinsa maoy nagpilde ni Capito sa US Open final game ning tuiga.
Kini maoy ikaduhang pagduwa ni Ruiz sa Reyes Cup nga gipahinungod ni Filipino pool legend Efren “Bata” Reyes.
Naa sab sa Team Rest of the World si five-time US Open champion American Shane Van Boening kinsa masubhan ning maong torneyo.
Ang ubang mga bilyarista nga morepresentar sa duha ka kampo ianunsiyo sa umaabot nga mga adlaw.
Ang mga tiket nagkantidad og P660 sa general admission, P1,600 sa premium seating, ug P2,000 sa GA season ticket. /ESL