Ang pambato sa Pilipinas nga si Carlo Biado mao na karon ang numero uno nga bilyarista sa prestihiyuso nga World Nineball Tour.
Naabot ni Biado ang pinakataas nga pwesto sa rankings human sa Universal Bangkok Open nga gipahigayon niadtong Nobyembre 17 hangtod 21.
Ang world ranking naglakip sa mga puntos nga nakuha gikan sa tanang WNT ranking events sulod sa duha ka tuig.
Sa niaging duha ka tuig, nadaog ni Biado ang World Pool Championship, ug ang Chinese Taipei Open niadtong Enero 2024 ingon man ang Raxx MVP Open sa mao gihapong tuig. Nalakip usab siya sa Team Asia sa Reyes Cup niadtong 2024 ug 2025.
Gibatbat ni Biado nga ang iyang nakuha nga ranking naglakip og dako nga hagit ug apil na ang pressure, apan bisan pa niini padayon siyang di makalimot nga ang usa sa iyang tuyo mao ang malingaw sa duwa nga billiards.
"Being world No.1 is an honor but it's not everything. Defending that position comes with pressure and challenges, but at the end of the day, what matters most is enjoying the game, giving your best, and being grateful for every opportunity," saysay niya. / RSC