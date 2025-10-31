Biado nakasulod sa Last 32 round

Gisugat ni Filipino world champion Carlo Biado ang iyang adlaw nga natawhan pinaagi sa pagpukan ni Russian Onstantin Stepanov, 11-6, sa Last 64 round sa Qatar World Cup 10-Ball niadtong Huwebes, Oktubre 30, 2025, sa Ezdan Palace sa Doha, Qatar.
Si Biado, kinsa nagsaulog sa iyang ika-42 nga adlaw nga natawhan ning Biyernes, Oktubre 31, niabante sa Last 32 diin iyang ikaharong ang kababayang si Jonas Magpantay, kinsa nipukan ni World Games gold medalist Oliver Szolnoki sa Hungary, 11-7, sa Last 64.
Ang torneyo nagdalit og kinatibuk-ang ganti nga US$450,000. / ESL