Biado nanamilit na sa World 8-Ball

Nanamilit na ang kanhi world champion nga si Filipino Carlo Biado human siya napilde ni Wiktor Zielinski of Poland, 8-10, sa quarterfinals sa 2026 Yalin WPA 8-ball World Championship sa Huwebes, Abril 9, 2026 (PH time), sa St. Louis, Missouri, USA.
Si Biado maoy katapusang Pinoy nga nikombati ning maong kompetisyon. Ang iyang mga kababayan sunodsunod nga nangatagak sa qualifying stage pa lang.
Nakaabot sa quarter-finals si Biado pinaagi sa paglupig ni Marco Teutscher sa Netherlands, 10-7, sa Round-of-16. / ESL