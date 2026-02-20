Superbalita Cebu

Big 3 sa Lakers mamalik karon

Big 3 sa Lakers mamalik karon
Published on

Gilaumang hingpit nga himsog ang puwersa sa Los Angeles Lakers sa labing unang higayon sulod sa taastaas nga panahon sa ilang pag-host sa Los Angeles Clippers karong Sabado, Pebrero 21, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, gituohang mamalik na pagduwa nga wala’y restriksyon sa oras ang scoring leader sa Lakers nga si Luka Doncic hasta ang laing duha nila ka mga pambato nga sila LeBron James, ug Austin Reaves.

Kon wa’y kakulian nga mahitabo, mao pa lang kini ang ika-11 nga higayon nga magdungan pagduwa ang tulo ka mga pambato sa Lakers. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph