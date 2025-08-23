Big bike, SUV nagsungag; rider patay

Patay ang rider sa BMW R1300 GS usa ka adventure touring motorcycle sa dihang nag-head on collision tali sa iyang gikasugat nga SUV sa kurbadahon nga dalan sa Sityo Maaslom, Barangay Busay, Cebu City niadtong alas 7:40 sa buntag, Sabado, Agusto 23, 2025.
Ang nakalas nga rider giila nga si Stewart Tan Chu, 56, negosyante, residente sa Barangay Guadalupe, Cebu City human makaangkon og grabe nga injuries sa iyang kalawasan ilabi na sa iyang ulo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) base sa kuha sa CCTV camera sa nakita nga si Chu kusog nga nipadagan sa iyang big bike subay sa Transcentral Highway paingon sa Busay.
Samtang ang puti nga SUV nga Nissan Terra nagpadulhog paingon sa Cebu City proper ug sa dihang nag- abot sa likuon nga bahin sa Sityo Maaslom, Busay giingong na-overshoot ang motorsiklo ug tungod sa kakusog sa iyang dagan nikawat na kini og subay sa pikas nga lane diin atol nga nagsubay ang SUV nga gimaneho ni Jessie Sloan Lee Young, 40, taga Mandaue City.
Tungod sa kakusog sa impact nalagpot ang motor sa gilay-on nga singko metros samtang ang rider nalabay ug nabunal sa sementado nga karsada, samtang napahak ang wala nga bahin sa bumper sa SUV.
Dali nga gidala sa pribadong tambalan ni Chu pinaagi sa niresponde nga medical team apan gideklarar nga dead on arrival sa mga doctor.
Atol niining pagsuwat, gikustodiya sa TEU sa CCPO ang driver sa SUV samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan.