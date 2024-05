Big men mokawat og atensyon sa West finals

Dili ikalimod nga sentro sa atraksyon ang panagparang sa All-Star guards nga sila si Luka Do­ncic sa Dallas Ma­vericks ug Antho­ny Edwards sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference finals series sa National Basketball Association (NBA) nga sugdan sa Huwebes, Ma­­yo 23, 2024 (PH time).

Apan gilaumang mokawat og dakong atensyon ang panagparang sa big men sa duha ka mga kampo.

Ang presensya nila ni Daniel Gafford ug 7’1” rookie Dereck Lively dako og kontribyusyon nganong nakaabot ang Mavericks ning puntoha.

Mao sab kini ang nahimo nila ni Karl-Anthony Towns ug Rudy Gobert alang sa Timberwolves.

“It’s two different teams. And they’re playing two different defenses,” asoy ni Dallas coach Jason Kidd. / AP