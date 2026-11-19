Naposasan ang usa ka "big-time" pusher atol sa gipahigayon nga buy-bust operation niadtong pasado alas 7:34 sa gabii, Miyerkules, Nobiyembre 18, 2026, sa Barangay Canlumampao, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang dinakpan nga si alyas Maxin, 37 anyos, ulitawo, residente sa nahisgutang dapit.
Kasamtangan siyang gitanggong sa selda sa Toledo City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Matod ni Police Lt. Col. Atty. Verniño Noserale, hepe sa Toledo City Police Station, nakuhaan nila og 25.27 gramos sa gituohang shabu ang suspek nga gibanabanang mobalor og P171,836. / GPL