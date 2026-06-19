Big-time rollback sa presyo sa lana gilauman sunod semana

Gilauman ang usa ka big-time rollback sa presyo sa lana sa sunod semana, diin ang diesel gibanabana nga mous-os og hangtod P9.50 matag litro ug P5 sa gasolina tungod sa kasabutan sa kalinaw sa United States ug Iran, nga maoy magbukas pag-usab sa Strait of Hormuz.
Ang agianan sa Strait of Hormuz unang nabalda tungod sa krisis sa Middle East nga nagsugod niadtong ulahing bahin sa Pebrero, hinungdan nga nisaka ang presyo sa lana ngadto sa pinakataas nga level sa kasaysayan.
Tungod sa gilauman nga hingpit nga pag-abli pag-usab sa maong agianan sunod sa interim peace pact sa U.S. ug Iran—nga gipirmahan na sa elektronikong paagi sa mga lider sa duha ka mga nasod, ang presyo sa diesel gilauman nga mous-os og P7.50 ngadto sa P9.50 matag litro, samtang ang presyo sa gasolina mamenosan og P3 ngadto sa P5 matag litro.
Sa usa ka mensahe ngadto sa mga tigbalita, gipahayag ni Jetti Petroleum President Leo Bellas nga “nius-os ang presyo sa lana sa kalibutan karong semanaha samtang gisugdan na sa merkado ang pagkuwenta sa potensyal nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz ug ang dinalian nga pagbalik sa Middle Eastern crude (krudo) sa merkado, human makab-ot sa US ug Iran ang usa ka interim nga kasabutan.”
Matud niya, ang gipirmahang kasabutan sa kalinaw naghatag sa mga negosyador sa US ug Iran og 60 ka adlaw aron trabahuon ang pinal nga kasabutan.
Dugang niya nga ang pagsaka sa bili sa piso batok sa US dollar nakatabang usab sa pagpaubos sa lokal nga presyo sa lana. / PNA