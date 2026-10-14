‘Bigtime drug pusher’ sa Toledo, sikop

Naposasan ang giila nga bigtime drug pusher atol sa buy-bust niadtong alas 6:17 sa gabii, Miyerkules Oktubre 14, 2026, sa Barangay Media Once, Dakbayan sa Toledo, Sugbo.
Ang dinakpan nga gitago sa alyas nga Tebo, 31, ang matod pa nalakip sa listahan nga high value individual (HVI).
Ni-operate ug nidakop sa maong drug personality ang mga sakop sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Nakuha gikan sa posisyon ni Tebo ang unom ka putos sa shabu nga adunay timbang nga 5.58 gramos ug mobalor sa P37,944 ug tulo ka putos nya pinaugang marijuana.
Si Tebo gikatahong maka-dispose og 25gramos o 5 ka bultong shabu sulod sa usa ka semana. / GPL