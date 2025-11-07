'Bigtime pusher' nga mag-uuma, sikop

Nasikop sa kapulisan ang mag uuma nga gihulagway nga big time drug pusher didto sa isla sa Camotes sa Huwebes sa gabii Nobiyembre 6, 2025.
Ang nadakpan sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) uban sa San Francisco Municipal Police Station mao si alyas Mike, 49, taga Sityo Estampar, Barangay Santa Cruz , Lungsod sa San Francisco.
Ang suspek nakuhaan og dakong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 505 gramos nga dunay standard drug price nga P3,434,000.
Ang mga nasakmit nga ilegal nga drugas giduso sa PNP Forensic Unit alang sa chemical analysis.
Sa imbestigasyon sa PIU sa CPPO nga si Mike maoy leader sa drug group nga naglihok sa tibuok isla sa Camotes ug ila kining na- validate sa ilang undercover agents human nigawas ang pangalan sa komunidad.
Human makuha ang tanang impormasyon gilusad dayon ang entrapment pinaagi sa buy-bust ug malampuson nga nadakpan.
Ang tinubdan sa ilegal nga drugas ni Mike gikan sa nagkalain-laing drug personality nga naa sa sulod sa mga custodial facility ug gikan sa gawas sa Sugbo. Ang mga pangalan sa mga tig-supply ipaubos sa kapulisan sa validation sa pakig-alayon sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ug sa ilang counterpart sa laing lugar sa nasod.
Una na nga nadakpan si Mike niadtong 2015 apan nakagawas niadtong 2022 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas.
Giingong makabaligya kini og usa ka kilo nga shabu matag semana.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Section II, Republic Act 9165 batok sa suspek. / AYB