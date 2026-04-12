Bigtime rollback sa lana gipaabot karong Martes

Gipaabot sa Department of Energy (DOE) ang usa ka bigtime fuel price rollback karong Martes, Abril 14, 2026.
Sa usa ka post sa Facebook, giingon ni Energy Secretary Sharon Garin nga adunay gibanabana nga P20.89 nga kunhod sa matag litro sa diesel, P4.43 sa gasolina, ug P8.50 sa kerosene.
“These are the DOE estimates for the price rollback starting Tuesday, April 14,” matod ni Garin.
“It’s based on the average of the last 5 days international prices and comparing that to the average of the previous week,” dugang niya.
Samtang, sa usa ka interview sa radyo, giingon ni Garin nga gamay ra ang purohan nga mobalik sa P60 matag litro ang presyo sa lana sa nasod tungod sa mga pagkaguba sa imprastraktura nga dala sa panagbangi tali sa United States, Israel, ug Iran.
Matod niya nga bisan pa og nimenos na ang tensyon, nagkinahanglan pa og taas nga panahon ang pag-ayo ug pagtukod pag-usab sa mga pasilidad sa lana nga nangaguba.
“Kung two weeks lang ‘yung giyera, bababa. But the structural damage has already been done. It will take a long time to fix the facilities. Bababa man, hindi kasing bilis nu’ng pag-akyat ng presyo. Baka hindi na tayo aabot ng tulad ng dati na P60 pesos per liter ang diesel dito,” matud ni Garin. / TPM / Sunstar Philippines