Bigtime rollback sa presyo sa lana, sukad niadtong Enero

Adunay mahitabong dakong rollback sa presyo sa lana sa Martes, Abril 14, 2026.
Sa usa ka advisory, gipahibalo sa Pilipinas Shell nga adunay P23.00 nga pagmenos matag litro sa krudo, P6.50 sa matag litro sa gasolina, ug P11.50 sa matag litro sa kerosene.
Kini ang labing unang rollback sa presyo sa lana sukad niadtong Enero, human sa sunodsunod nga mga bigtime hike tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
Sa niaging mga semana, ang presyo sa krudo nilapas sa P160 matag litro samtang ang gasolina niabot na sa P110 matag litro. / TPM / Sunstar Philippines