Bike patrol sa CCPO gilusad

Gilusad sa Cebu City Police Office (CCPO) ang Bike Patrol Program sa pagpangulo sa hepe nga si Police Colonel George Ylanan niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025, sa Tourist Police Office nga nahimutang atubangan sa Cebu City Hall.
Nisaksi sa pagbukas sa maong programa silang Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza ang deputy city director for operation ug Police Major Mark Don Leanza ang hepe sa Tourist Police Unit.
Ang Bike Patrol Program gituyo aron pagpalambo sa ilang police visibility ug dali nga pagresponde kon dunay problema sa mga lugar nga suroyanan sa mga turista, lakip na ang mga landmarks sa siyudad, business district, plaza, ug mga dapit nga dunay kalingawan nga maoy suroyan sa mga lokal ug langyaw nga bisita.
Subay sa nagkadaghan na nga mga turista nga mobisita sa Dakbayan sa Sugbo, ang maong programa nagpalig-on sa paghatag sa seguridad sa katawhan ug labaw sa tanan pagdugang sa pwersa sa kapulisan diha sa kadalanan.
Gipahimangnuan ni Ylanan ang mga personnel nga magsilbing Bike Patrol nga ipatigbabaw ang professionalism, courtesy, ug angayan nga alerto kini sa palibot pagseguro nga andam sila nga motubag sa mga problema sa ilang hurisdeksyon.
Kasamtangan nga naa sa 20 ka mga biseklita ang gamiton sa Tourist Police Unit nga kompleto sa essential equipment lakip na ang protective gears, communication devices, ug first-aid kits.
Giawhag ang mga personnel nga gitahasan sa maong programa nga kinahanglan nga physically fit kini sanglit gamitan kini og sikad sa tiil aron modagan. / AYB