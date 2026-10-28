Biker naangol sa hit-and-run sa Balamban

Naangol ang usa ka lalaki nga nagbisikleta human na-hit-and-run sa naghaguros nga motorsiklo alas 9:20 sa gabii, Martes, Oktubre 27, 2026, sa highway sa Barangay Baliwagan, Lungsod sa Balamban.
Ang lalaki nga biktima nga nagpangedaron og 40 anyos nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo og kalawasan.
Ang biktima giingong nagsakay og bisikleta dihang kalit nga naigo sa nagmotorsiklo nga lalaki. Ang maong suspek nipasutoy pagpadagan paingon sa Norte nga bahin.
Ang mga personnel sa Balamban Police Station maoy nagdala sa biktima sa tambalanan sa lungsod.
Si Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station, nibutyag nga nitahan ang suspek niadtong Miyerkules sa hapon, Oktubre 28. / GPL