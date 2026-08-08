Biktima sa Bagyo’ng Tino wa pay kapuy-an

Siyam ka bulan human nasinati ang Bagyong Tino sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4, 2025, pipila ka pamilyang nawad-an og panimalay ang nagpabilin gihapon nga nagpuyo sa mga evacuation center ug nagpaabot sa gisaad nga permanenteng balay alang kanila.
Sa Urbanville Open Gym ug Upper Site Open Gym sa Barangay Pit-os, ang mga temporaryong tolda maoy nahimong puy-anan sa pipila ka survivor nga pila na ka buwan nga nagsagubang sa kalisod samtang nagsalig sa gamay nga kita.
Kadaghanan sa mga pamilya gikan sa mga tunghaan sa Barangay Bacayan nga gihimong evacuation center, apan gibalhin sila sa Pit-os sa dihang nagpadayon na ang mga klase.
Usa sa mga nag-antos mao ang 64-anyos nga si Leopoldo Espinosa, kansang balay sa Sityo Common, Barangay Bacayan, naanod sa kusog nga baha sa bagyo.
Halos walo na ka bulan ang iyang pamilya sa evacuation center ug nagpaabot na lang nga mapagawas ang mga materyales sa pagpanukod gikan sa gobiyerno aron makasugod na sila sa pagtukod og gamay nga balay sa gitudlo nga relocation site.
Nagkahiusa na gani ang mga residente sa pagpahigayon og limpyo kada semana aron andamon ang ilang kabalhinan, apan kadaghanan kanila wala pa gihapon makadawat sa gisaad nga mga materyales.
Samtang nagkaduol ang katapusan sa Agosto, mas misaka ang ilang kabaka human sila gipahibawo nga kinahanglan na nilang biyaan ang evacuation center, bisan paman kon wala pa silay permanenteng kabalhinan.
Sama usab niini ang nahitabo sa 34-anyos nga si Reynaldo Suquib nga nagpuyo gihapon sa Pit-os evacuation center.
Dili na sila makabalik sa ilang gipuy-an kaniadto tungod kay gideklarar na kini nga peligroso nga puy-an.
Bisan pa sa kalisod, nagpadayon ang matag adlaw nga kinabuhi sa evacuation center.
Ang uban nagtrabaho , gasweldo og inadlaw, samtang ang uban nagsalig sa ilang pension ug gagmay nga kita. Nagtinabangay usab sila sa pagbayad sa kuryente ug tubig samtang naghuwat sa hinabang alang sa relocation.
Ang bagyong Tino nagdala og grabeng baha ug kusog nga hangin nga nikalas og daghang kinabuhi ug nipalayas sa liboan ka pamilya sa tibuok Dakbayan sa Sugbo.
Samtang nagkaduol ang unang tuig nga handumanan sa maong trahedya, daghan na ang nakasugod sa pagbangon, apan ang uban nagpabilin gihapon sa mga evacuation center nga nanginahanglang matuman na ang gisaad nga permanenteng puy-anan. /