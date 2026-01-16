Biktima sa trahedya sa Binaliw Landfill tabangan sa Mandaue

Mopasar og resolusyon ang Konseho sa Dakbayan sa Mandaue aron ipaabot ang pahasubo ug posibleng pinansyal nga tabang ngadto sa mga pamilya sa nangamatay ug nangaangol sa nahitabong trahedya sa landfill sa Barangay Binaliw.
Kini maoy gibutyag ni Konsehal Carlo Fortuna nga maoy nangulo sa Committee on Foreign and Domestic Relations sa konseho.
Giila sa konseho ang mga biktima isip kabahin sa responsibilidad sa siyudad tungod kay ang basura sa Mandaue didto man gilabay sa Binaliw landfill.
Dugang niya, ang mga apektadong trabahante, lakip na ang mga residente sa Mandaue nga nagtrabaho sa lugar, kabahin na sa waste management system sa siyudad.
“Oo, mopasar mi og resolusyon sa pagpaabot sa pahasubo ug pinansyal nga tabang sa mga pamilya sa nangamatay ug nangaangol sa landfill sa Barangay Binaliw,” matod ni Fortuna.
Gawas sa mga pamilya, nipadayag sab og pahasubo ang konseho ngadto sa Prime Integrated Waste Solutions Inc., ang kompanya nga nagpadagan sa maong landfill.
Gibutyag ni Fortuna nga duna nay panagsultihay tali ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano bahin sa paghatag og cash aid, ilabi na sa mga taga Mandaue nga nagtrabaho sa landfill.
Matod sa konsehal, tun-an kini sa konseho aron maseguro kon unsa nga tabang ang mahimong ihatag subay sa balaod.
“Dungan niini, mopasar sab mi og resolusyon nga naghangyo sa City Planning Office ug sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office sa pagsumite og bisan unsang plano aron mapalambo o madugangan ang atong waste management system, tungod sa sitwasyon sa Binaliw landfill,” dugang ni Fortuna.
Nakahinumdom si Fortuna kinsa kanhi bise mayor, nga sa dihang giaprubahan ang Binaliw landfill sa iyang nangaging termino, ang sabot sa Mandaue ug sa Prime Waste Solutions Inc. mao nga kinahanglan magpabilin nga "flat" o patag lang ang landfill.
“Apan base sa atong nakita sa mga video karon, mura na man kini og bukid. Grabe na kadako ang volume sa basura nga gilabay didto,” asoy niya.
Tungod sa hitabo, nidako ang kabalaka kon hangtod kanus-a pa makasugakod ang maong landfill sa pagdawat og basura dili lang gikan sa Mandaue kondili gikan usab sa ubang lungsod ug siyudad. / ABC