Binaliw landfill giisyuhan og cease-and-desist order

Nipagawas ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 og dinalian nga cease-and-desist order (CDO) batok sa operator sa Binaliw Sanitary Landfill human sa nahitabong “trash slide” o pagdahili sa basura niadtong Enero 8, 2026.
Ang maong kamanduan gitumong sa Prime Integrated Waste Solutions, Inc. (PIWSI) nga hunongon ang tanang operasyon sa landfill, lakip na ang pagdawat og mga bag-ong basura.
Ang mga kalihukan sa pagluwas ug pagpanglimpyo lamang ang gitugotan nga magpadayon sa maong dapit.
Ang mga teknikal nga personnel gikan sa Environmental Management Bureau (EMB) nirekomendar sa pagsira sa landfill human sa gihimong inspeksyon niadtong Enero 9 nga nagpakita og “seryoso o dili na maulian nga kadaot sa palibot.”
Gikompirmar ni DENR 7 OIC Regional Executive Director Laudemir Salac nga ang ahensiya nakigtambayayong na sa mga lokal nga kagamhanan (LGUs) aron maseguro ang pagsunod sa Republic Act 9003.
Kinahanglang motambong ang PIWSI sa usa ka teknikal nga komperensya ug mopatuman og “compliance plan” sulod sa 90 ka adlaw.
Ang pagdahili sa basura nitabon sa pipila ka mga administratibong edipisyo ug puy-anan sa mga kawani. / EHP