Binghay: Abo sa bulkan likayan

Pagbuto sa Bulkang Kanlaon sa miaging adlaw, paspas sab nga gidala sa hangin ang iyang abo (ashfall). Tungod niini nikalit kangitngit ang palibot nga murag na og dag-om apan dili kini uwan kundi abo.
Niadtong sensitibo sa abog-abog nakasinati gyud og pag-ubo-ubo, sore throat gani ang uban maglisod og ginhawa labi na to’ng hubakon o adunay deprensiya sa baga.
Ang uban sab namula ang mata unya nangatol ang panit. Tungod sa kabaga sa abo sa hangin di na makita ang dalan maong nisaka sab ang mga insidente sa bangga ug traffic.
Ang mga molupyo duol sa bulkan maoy labing naapektuhan kay kontaminado na man ilang tubig ug pagkaon.
Nadaot ilang mga tanom kay natabunan sa abo unya naay report nga ilang mga binuhing hayop nangasakit sab kay nakakaon og kontamindaong pagkaon o tubig.
Maglisod na sab ni sila pagpakaon sa ilang mga kahayopan sama sa kanding o baka kay wala na may sagbot nga masabsab.
Ang mga atop sab sa balay nangahunlak sa kabug-at sa abo unya ang mga dalan dangog ug peligrong maagian.
Ang mga makina sab sa mga sakyanan nangadaot sa abo maong dili na managan hasta mga flight sa eroplano gipangsuspenso kay delikadong madaot ang makina ini sa abo.
Unsa may atong angay buhaton panahon adunay ashfall?
Kon mahimo pagpuyo sulod sa balay. Pagsul-ob og mask sama sa N95 para dili makahanggap sa abo.
Mas maayo sab magsul-ob og mga protective eyewear kon mogawas.
Sirad-an sab ang mga portahan ug bintana kay makalusot man gihapon ang pino nga abo sa screen.
Hinumdomi pagtabon sa tubig ug supply sa pagkaon aron dili makontaminado.
Likayi una ang pag-drive kon mahimo aron layo sa aksidenti .
Hinay-hinaya paglimpyo o tangtang ang abo sa palibot aron di mabug-tan ang atop, kana kon luwas na himuon.
Mas maayo gyud nga mag-andam daan og “To Go Bag’ nga maoy imong madali og bitbit panahon sa tingbakwit kon moabot ang mga pagsuway sa kinaiyahan.