Binghay: Andam na ba imong “TO GO BAG”?

Kon mangaon ta sa mga fast food, mangutana dayon na ang tindera kon ‘For here o To go”. “For here” gani kon diha mo mangaon, unya “to go” sab kon imong bitbiton.
Mao sab ni ang termino nga gigamit sa ‘TO GO BAG’ nga maoy madali-dali pagbitbit panahon sa emerhensiya sama sa kalamidad nga bagyo, baha, sunog, linog og uban nga kinahanglang mamakwit.
Dako kini og matabang panahon sa emerhensiya kay mao ra man ni madali-dali og bitbit inig pamakwit.
Unsa may pwedeng mahimong “to go bag”?
Pwede ang back pack o travel bag basta ang importante daghan kini og bulsa o kasudlan unya sayon ug dali rang mabitbit panahon sa emerhensiya.
Unsa may mga importanting ug angay isulod ini?
Pagkaon ug tubig. Pangita og mga pagkaon nga gaan unya ready to eat o dali rang I preparar sama sa mga canned goods, sachet nga mga tuna products, crackers, biscuits, oatmeals, noodles, 3 n 1 nga kapi ug gatas. Siyempre tubig nga good for 3 days, bale 1 ka gallon kada tawo kada adlaw.
Ayaw kalimot pagbutang og gunting, kutsilyo, abre-lata, pisi, duct tape, posporo, flashlight, gloves, emergency medical kit nga naay bond aid, bondages, mask, hand sanitizer, sabon, thermometer, ug alcohol.
Ayaw intawon kalimti imong maintenance nga tambal ug siyempre imong antiyuhos.
Isunod ang imong ilisan (3 ka adlaw) lakip underwear, medyas, rain coat, labakara, sudlay, stinelas og habol. Kon naay tent mas maayo kay naa kay temporaryong kapasilungan.
Seguroa sab nga duna kay extra nga battery charger para sa cellphone ug flashlight.
Ipa-photocopy daan imong mga importanteng dokumento sama sa birth/marriage certificates, bank books, pasa porte drivers license, mga IDs lakip titulo sa yuta, sakyanan o insurance.
I-apil sab ang listahan sa mga nangutang nimo. Isulod kini tanan sa plastic bag aron di madaot o mabasa. Of course paggahin sab og cash.
Ipahimutang kining bag sa lugar nga dali rang mabitbit panahon sa pamakwit unya pagsabot mo daan sa imong kabanay kon asa mo magkita kon magkatibulaag.