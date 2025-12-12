Binghay: Ang pagduwa-duwa di usik-usik sa panahon

Matod sa Simplify Psychology nga akong nabasa, ang permirong 7 ka tuig sa kinabuhi sa bata maoy moporma sa ilang kompiyansa sa kaugalingon, pakigrelasyon ngadto sa uban, ug iya unyang umaabot nga kalampusan.
Kada oras nga imong igahinan para sila mangatawa, makigduwa, makig-estorya, mabasahan og libro, imo sab gidasig ang ilang paglambo, panghunahuna o pangisip.
Ang pagduwa-duwa nila di usik-usik sa panahon kay kini usa ka investment para sa ilang emosyonal ug social growth busa ibutang una imong telepono, laptop o ipad unya hatagi sila og panahon sa pagduwa-duwa kay imong makita ang dakong kalambuan ug kausaban.
Iapil nako pagpaambit ang mga normal nga kinaiya sa mga toddler (1-3 anyos) nga di angay ikabalaka:
Ang panagsang pagsapot o tantrums bisag gamay nga butang, ang pagsige og balidad o ingon “No” sa halos tanan, ang paglabay og pagkaon o duwaan, ang pagdagan o sibat panahon nga mag-ilis na og diaper, ang pagsige og sampit ug pangita sa iyang ‘mommy o mama, ang pagsuot og insister sa pagbuhat og butang sa ilang gusto o paagi bisag nagkalisod, ang kalit nga pag-usab sa mood gikan sa kalipay ngadto sa kalit nga paghilak, clinginess (kanunay gustong motupad o magpakugos sa mga tawong iyang nailhan), pagpangigi sa iyang duwaan unya di magpahuwam, ang pagbalik-balik og pangutanan o buhaton, ang kusog nga mamungkag sa mga gamit og paghugaw-hugaw kon dunay iusisa.
Kon ugaling makaobserbar ka ini, ayaw kabalaka kay sa ako ng nasulti normal ra kini nga kinaiya sa gamay’ng bata.
Unya kon di sab ka gustong mamakak sila nimo, ayaw ipakita ang kasuko nga mura ka na og mokaon og tawo kon sila masayop o naay nahimong kalapasan.
Kon naa man ugali silay isulti nimo, likayi intawon ang taas nga pag-lecture o pagpatin-aw.
Kon nasayop, ayaw ka rattle, kalma lang unya ipakita sa bata nga cool ra ka ug dunay kompiyansa sa kaugalingon.
Hinumdomi nga ang atong paagi sa pagresponde maoy makapadesisyon sa bata kon magmatinud-anon ba siya o mamakak.