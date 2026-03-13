Binghay: Away ug mga pagsuway sa kaminyuon

Tanang kaminyuon, way pili ma kabos o haruhay, mag-agi og daghang mga pagsuway. Ang uban daling masulbad apan dunay uban nga mataud-taoran hangtod nga hinay-ninay nga magkalayo og kabugnaw.
Kining mosunod maoy mga kumon nga ilhanan nga nagsakit na ang relasyon:
Ang usa o mismong managpares magbalos-balos og pang-insulto, panaway o yaga-yaga sa kapikas. Wa nay respeto. Bisag gamay sa isyu padak-on gilayon. Imbes magkukabildo paghatag og suporta sa usa'g-usa, mag-initay na man hinuon unya tuyuan og pangita og sayop.
Sunod di na mag-estorya. Wa nay komunikasyon. Kon kaniadto kanunay magpadayag ang usa'g-usa sa ilang mga pulong, hunahuna, pagbati, o inadlaw-adlaw nga kasinatian, karon mas ganahan pa nga magpalayo labi na sa mga importanteng isyu. Tuyuon og pabungol-bungol unya ipalapos sa pikas dunggan aron ingnon nga wa kadungog o wa kasabot.
Mawala na sab ang pagsalig sa usa'g-usa kay kanunay na man mamakak, magtagu-tago og sekrito o magluib. Tungod ini madudahon na kayo ang pares.
Bation sa tagtungod nga layo bisag naa ra sa duol ang pares. Mura ra gihapon ka og nag-inusara. Mawala na ang kaniadtong pagsabot, pagtagad unya sa ngadto-ngadto mawala na sab ang emotional support.
Controlling na ang usa sa partner. Siya nay mag-inusarang magbuot sa panalapi hasta pagpili. Kasagaran ini pagpanghadlok, pakonsesiya o emotional nga pressure para lang matuman ang iyang gusto. Mawala na ang personal nga kagawasan sa pares.
Di na sab ni mag-effort ang manag-partners nga masulbad ilang mga isyu unya di na ni sila mangita og paagi para magkauli sama sa marriage counselling unya dali na kaayo makahunahuna og layas o buwag.
Wa na say pagsuporta nga ipakita ang usa'g-usa nga mopaingon sa kaguol, kabalaka o kakapoy.
Ang major nga warning sign kining pagpang-abuso maemosyonal, berbal, pisikal o pinansiyal nga pagpang-abuso. Pirming siyagitan, yawyawan, dapatan o lisod-lisuron sa iyang mga panginahanglang pinasiyal ang kapikas.