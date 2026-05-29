Binghay: Ayaw pailad sa AI

Naa koy kaila nga diriyot na ilad ining Artificial Intelligence (AI) kay bisag imo mismong tingog ug sinultihan ila mang masunod.
Gani akong kauban hapit makahatag sa iyang bank information (ATM account ug PIN number) kay nagtuo man siya nga iyang anak ang nanawag nangayo og kuwarta kay na-emergency. Ang tingog sa nitawag nga mangingilad gamit ang AI kuha gayud kaayo ang tingog sa iyang anak nga naghilak-hilak pa apan dihang iyang gisusi sa ‘Find Me’ nga feature sa iyang telepono, iyang nakita in real time nga nagkuyog man diay sa iyang papa unya way emergency nga nahitabo.
Atong tukion sa akong Kukabildo ang mga maayo ug kuyaw nga paggamit sa AI.
Magsugod ta sa mga maayong natabang ini.
Labing una kining makatabang pagpa-anyag o pa sexy o macho sa hulagway. Ang robot nga AI mao nay momaniubra para mobaga ang buhok, motaas ang pilok, ug mohamis ang kutis.
Kitang mga yano og di magmatngon, matintal gayud og gamit ini kay mausab man ang hitsura nga mura na gani og maartista bisag wa magpa-plastric surgery o nose lift.
Ang kadaot kay madugay mawad-an na og trabaho ang mga writers kay mas maayo pa man ug paspas mosuwat ang AI unya hapsay pa gyud. Ang AI na mismo maoy mosuwat para nimo kay anytime available ma ni 24/7 basta naa lay internet connection.
Sa natad sab sa panglawas, dako kini og matabang sa mga doctor kay sayon ug dali kining maka-detect sa klase sa sakit, mo-analyze sa mga medical images, laboratory results, ug mopalambo sa treatment plan.
Sa laing bahin, duna say disbentaha ang paggamit sa AI.
Daghan na’ng mawad-an og trabaho kay mapulihan naman og automation gamit ang AI. Siyempre ang mga negosyante mangyawat kay gamay na lang ang ilang sweldohan ug moubos ang maintenance. Ang ila na lang gastohan, ang pagpalambo sa AI system.
Unya tungod kay robot man ni, wa kini emosyon o moral values sama natong mga tawo.
Tungod sa AI mawala na sab atong privacy ug security.
Ang resulta misinformation, surveillance, unya modaghan ang mga scammer ug mangingilad.