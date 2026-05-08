Binghay: Ayaw pas-ana ang kalibotan

Unrealistic ra kaayo ang pulong nga ‘stress free-life’ kay ang stress ug stressors nag-alirong man matawo, trabaho, kalihukan, o butang.
Ang uban intawon nga wala kaagwanta o di kabalo modala, mangasakit.
Diay akong mga nakoykuyan nga mga kinaiya nga makatabang aron di ma kontrolar sa stress.
Pagkat-on sa pagbalibad. Di tanang imbitasyon, kalihukan, buhatunon o problema nagkinahanglan sa imong atensiyon. Balibari. Mahimo kang moingon ‘sorry di ko ka kuyog karon, sa sunod na lang o kinahanglan ko mopahuway’. Segurado ko nga ang nagdapit nimo makasabot ra.
Palayo sa mga butang o tawo nga kanunay maghatag nimo og stress.
Ayaw pas-ana ang kalibotan. Ayaw sab duphi ang tanan. Focus lang sa imong makontrol. Buhii ang mga butang o sitwasyon nga di nimo makontrolar (batasan o kina-iya sa uban, temperatura, klima, traffic, mga kalibotanhong mga panghitabo sama sa gubat).
Tutoki hinuon imong pweding makontrolar sama sa imong kinaiya o batasan, mga prayoridad, gustong itubag o unsa/pila imong gastuhon.
Palayo sa mental overload sama sa sobrang pagpaminaw aning mga di maayong balita, sige gasunod o komparar sa social media, mga pinasang tsismis kay kini makabalaka sa imong huna-huna.
Suwayi ang simpleng pagpuyo: kat-uni ang pag-budget o dala sa imong finances.
Hinay-hinayi ang pagpamalit o shopping labi na sa mga butang nga wa nimo kinahanglana aron duna kay mahikap sa panahon sa kalisod o kagipit.
Kon naa kay bati, sakit o bug-at nga gibati, ayaw lu-oma. Ibahin kini sa imong kapamilya, kasalignang higala, o counselor.
Ang imong pag-share ini makapaluag sa dughan.
Pag-practice og pa kalma sama sa lawom nga pagginhawa, pag-ampo o meditation, pagsuwat sa
gibati o kahingawa, pagpaminaw og mga soft music, o lakaw-lakaw sa gawas aron makahanggap og preskong hangin.
Kaon og insakto, katulog sa insaktong oras, inom og daghang tubig unya pag-exercise .
Matod pa bitaw sa iningles, ‘Do what you can do today. Leave the rest for tomorrow.’