Binghay: Ayaw pataka og pangutana

Usa sa mga daghang isyu nga maoy makaingon sa pagpangluod, kahiubos, away o bungol kining pagpataka og pangutana sa mga butang nga di angay ipangutana kay kini maka-pressure sa hingtungdan pagtubag labi na sa ilang mga ‘life choices’, estado sa panglawas o panudlanan.
Ang masakitan o mauwaw sa pangutana di na hinuon mahimutang kay nahulog na man hinuon kini og pagpanghilabot sa kinabuhi sa uban.
Kon buot hunahunaon, wa man unta kay labot sa ilang kinabuhi o ilang desisyon gawas kon pangutan-on ka sa imong opinyon o nangayo og tambag.
Kining mosunod maoy mga butang nga di angay ipangutana:
Labing kumon kining ‘Nganong magminyo o nganong hangtod karon single pa? Nganong wa gihapon magpakasal bisag dugay ng nag-uyab o nag-ipon o daghan na og anak. Daghang personal nga rason nganong wa pa magpakasal unya di kini dapat presuron o pugson paghimo sa maong desisyon kay mao ra gihapon ang kapaingnan ini panagbuwag labi na kon silang duha di pa andam emotionally, mentally, ug financially.
Sunod kining pangutana nganong wa pa gihapon mamabdos o wa pay mga anak.
Di lumba ang pagpanganak aron maprobar ang pagkababaye o lalaki. Desisyon na sa magti-ayon kon anus-a sila andam na mahimong ginikanan.
Lain sab ipangutana ang rason nganong nagpa-annul o buwag. Huwata nga moboluntaryo kini og sulti sa impormasyon.
Bastos sab ipangutana ang mahitungod sa hitsura o gidak-on sa lawas. ‘Nganong nidaot o nitambok kay wa man kay kalibotan sa gipangbati og giagain sa uban.
Di sab maayo mangutana mahitungod sa suweldo o kinitaan.
Wa man kay labot sa ilang pagpanginabuhi unya wa sab kay gitampo sa iya para ipalit og pagkaon, gamit o renta sa gipuy-an.
Paghuwat nga ibulontaryo kini nga impormasyon nimo.
Ayaw sab pangutan-a mahitungod sa personal nga background (pilay edad, taga diin, unsay tinuhoan, o sexual orientation mabayot o tomboy.
Katapusan, likayi pagpangutana ang mga sensitibong impormasyon sama sa sakit labi na makamatay sama sa cancer.