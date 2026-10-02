Binghay: Breast Cancer sa mga lalaki

Kada Oktubre magsaulog ang tibuok kalibotan sa ‘Pink October’ aron pagsabwag sa mga impormasyon ug pagpasiugda og kalihukan para sayong ma-detect ang mga simtomas sa cancer sa suso (breast).
Kada probinsiya, siyudad o lungsod magpahigayon og lainlaing kalihukan sama sa free breast examination, Breast Cancer forum, parade, pulong-pulong sa barangay mahitungod sa mga sayong simtomas ug unsay angay buhaton kon mamatikdan nga naay breast cancer, Thanksgiving Mass, Zumba, Talent Showcase, Freedom Wall, ug uban pa.
Sa akong bahin, kay taga media man ko akong isuwat og isibya diri ang mahitungod sa breast cancer apan karong tuiga magpalahi ko kay akong hisgutan ang breast cancer sa mga lalaki.
Daghang di motuo nga ang mga lalaki magka-breast cancer sab apan sa tinuod lang duna sab baya na sila’y breast tissue sa ilang suso gagmay lang.
Dihang nadiagnose ko sa akong breast cancer, walo ka tuig na ang milabay, naghimo og pagtuon akong oncologist sa posible’ng hinungdan diin nako nakuha akong cancer, hereditary (kaliwat) o acquired ba.
Daghang laboratory test ang gipahigayon unya gipangutana ko kon duna ba koy laing paryente nga dunay breast cancer apil akong mga anak nga lalaki ipa-check up kay possible’ng hereditary.
Maayo na lang kay di genetics ang sa ako, pasabot nga layo ra ang posibillidad nga mapasa akong breast cancer sa akong mga lalaking anak.
Unsa may timailhan sa breast cancer sa mga lalaki?
Matod sa Mayo Clinic, panagsa ra kaayo nga magka-cancer ang mga lalaki kay gamay ra man sab ilang breast tissue ikomparar sa mga babaye.
Lakip sa simtomas ini ang pagbaga sa panit sa may bugol-bugol nga bahin sa totoy nga kasagaran way sakit nga mabati.
Ang panit sab sa may dughan dunay kausaban sa hitsura kay magkandiiis, mamasnit unya mausab ang kolor.
Ang ubang nipple mosuksok sa sulod maong malupyak unya ang uban magdugo o dunay discharges.
Kon kini imong mamatikdan o ma-obserbahan, duol gilayon sa espesiyalista nga doktor aron ka matan-aw ug magiyahan sa insakto ug sunod buhaton.