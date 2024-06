Binghay: Bulawanong lagda sa panag-ipon

Naglantugi akong duha ka mga higala kon asa ang mas maayo: mag live-in ba una magpahigot o magpakasal una para sagrado ang kaminyuon.

Maminyo o puyo-puyo, diay akong ipaambit nga mga bulawa­nong lagda sa panag-ipon aron malikayan ang panaglalis ug tiunay ug hapsay ang pagpuyo.

Una, paninguha nga di mo magdungan og kasuko aron di mag-umido ang gibati sa usag-usa o mobuto sama sa bulkan. Kon init ang ulo, gisapot o suko gali ang usa, angay nga kalma lang ang pares aron di mosilaob ang sitwasyon. Kon mahimo, palayo una bisag mga 6-10 ka tikang lang aron wa kay madungog nga hait nga mga pulong o sakit nga pamalikas.

Sunod, ayaw balik-balika ang nangaging mga sayop sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi kay nahuman ug miagi naman to aron di na sab mabanhaw ang sakit ug pait nga kaagi. In other words, move on na. Angay nuong atubangon ang karon ug ang ugmang umaabot.

Likaye ang pinabundak ug pag­dako sa tingog o pagsiyagit agi’g pag-respito kay di man na intawon bungol ang imong pa­res. Ang imong pagsiyagit ma­kapahiubos ug makapagamay sa pagtan-aw sa iyang kaugalingon.

Hinumdumi sab nga di na siya nimo anak, saop o kata­bang.

Kon ugaling maglalis, pada-uga ang imong pares. Unsa may naa ana, di ba?

Sa imong mga inadlaw-adlaw nga tulumanon ug gimbuhaton, ayaw kalimot nga naa kay pares nga naghuna-huna sa imong kaayuhan ug naghuwat nimo busa ayaw pagpasagad.

Paninguhaa sab nga duna kay masulti nga ‘something nice’ o maanindot nga hiyas o binuhatan bisag ka usa lang kada adlaw. Kini, sure ko, makapadasig ni mister o misis ug makapagawas sa iyang tam-is nga pahiyom ug kalipay .

Kon ugali makasala o makalapas, ayaw og dugay-dugaya. Pa­ngayo gilayon og pasaylo o abiso.

Dak-a ang imong dunggan sa pagpaminaw kay sa magsige og tabi ug dak-a sab ang dughan sa pagsabot.

Ayaw pasalupa ang adlaw o ayaw pagkatulog nga di mo magkahusay o magkauliay sa buot sa imong pares.

Katapusan, ang way puas nga pagpangaliya sa kahitas-an aron kada adlaw momalamdagan.