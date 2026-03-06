Binghay: Buwan sa Kababayen-an

Ugma, Marso 8, 2026, isaulog sa tibuok kalibutan ang International Women’s Day ug ang tibuok buwan sa Marso isip Women’s Month.
Lainlaing mga kalihukan ang gipangplano nga ipahigayon para mahatagan og espesyal nga pagtagad ug importansiya ang mga bililhong kababayen-an.
Diay akong mga suhistiyon nga mga kalihukan para mahimog mas mabulukon ang pagsaulog ini:
Pagpahigayon og Women Empowerment Forum. Mangimbitar og mga local nga malampusong business women para madasig ug maengganyo ang kababayen-an pagsugod og ginangmay nga negosyo, panginabuhian lakip unsaon pag-budget, pag-ipon, mga oportunidad para maka-online selling o ba kaha stratehiya para maka-work from home.
Maayo sab nga mangimbitar og mga representante sa mga womens group, NGOs o mga babayeng abogado o social workers para makapasabot sa Magna Carta for Women unya mahisgutan ang mga katungod natong mga babaye, gender equality, mga mental health issues og Anti-violence laws (e.g. RA9262).
Pwedi sab magpahigayon og Self-Care and Wellness Day. Makigtambayayong sa mga health professionals o Dept. of Health para makahimo og libre nga medical clinic, health check-ups, mental health talk. Pwede sab magpahigayon og Zumba, dance fitness session, yoga o meditation class.
Nindot sab unta magpahigayon og outreach program para sa mga kababayen-an nga labaw’ng nagkinahanglan sama niadtong mga solo parents o biyuda. Mahimong manghatag og mga hygiene kits para sa mga single mothers, care package niadtong mga kababayen-an nga naa sa women’s shelter o ba kaha mga livelihood starter kits.
Maayo sab magpahigayon og Women’s Recognition Day diin hatagan og pasidungog /awards ang mga local nga Outstanding woman leader, Inspiring Mom Award, Young Woman Achiever og uban pa.
Mahimo sang mag-film showing og mga pelikula mahitungod sa women empowerment.
Bisag sa atong panimalay, mahimong hatagan nato atong mga nanay o babayeng anak og panahon para makapahuway sa mga naandang trabahuon sa balay.