Binghay: Conversation Killer

Nakadungog ka na ba ining pulong nga conversation killer?
Duna koy kauban sa buhat sauna nga kusog kaayo’ng mopatay og estorya sa pakigkukabildo nga iyang sudlan kay puro na lang iyang sugilanon ang mopatigbabaw.
Kami nga nag-alirong nag-istorya, mawad-an na og gana mopadayon kay wa na may lami isumpay kay nidominar ang star.
Kon maghisgot gani og panginabuhi, iyang bana maoy labing kugihan ug dako og sweldo.
Kon maghisgot sab og pag-amuma sa anak ang iya sab daw nga mga anak maoy labing disiplinado og buotan.
Unya kon maghisgot sab og postura, siya kunuhay labing angayan manamit.
Kami tanan nangahilom ug manghupaw na lang unya mi ingon ‘sanaol.’
Unsa may kasagarang makapaundang sa kuabildo?
Numero uno ang pagsige og hisgot sa kaugalingon nga murag ang tanang naminaw ubos o inferior ra niya.
Ang naminaw sab mawad-an na og gana sa pagsumpay. Bation sa mga kaistorya ini murag wala sila mo-exist.
Sunod kining pagsige og check sa cellphone samtang naay kaistorya.
Nag-signal kini nga wa kay interest sa imong kakukabildo.
Lain sab ning ‘small business very hot’ pasabot bisag gamay nga butang initan. Gustong makiglalis hangtod mag-initay unya mag-away na hinuon.
Kini sang mokalit og panal-ot sa nag-istorya bisag layo ra kaayo sa gihisgutan ang iyang topic. Ang uban sab magpadedma nga murag wala kintahay nadungog.
Lain ang bation sa kaistorya ini kay tataw kaayo nga wala siya paminawa.
Suod kining pagkahinawayon ug marites.
Ang mahitabo magduha-duha na hinuon og sumpay ang kaiestorya kay basig sawayon sab ang iyang hunahuna o opinyon o unayon siya paglibak inig talikod.
Ang kining pagkareklamador unya pirming negatibo ang huna-huna makapaundang sab sa kukabildo.
Dili na nuon ganahan motampo og istorya ang uban kay makaluya man ning kinaiyaha.
Para magpadayon ang panagkukabildo, dak-a ang imong dunggan ug dughan sa pagpaminaw unya pakita sab og kagusto sa giistoryahan.
Tampo sab sa imong punto apan ayaw pagdominar unya kat-uni paghuwat sa imong turno.