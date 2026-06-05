Binghay: Da best nga tambal ang katawa

Nakadungog ka na ba ining Chronic Stress? Kini siya maoy makaingon sa way undang nga pagbaha sa Cortisol sa atong lawas. Kon di kini ma-check, dako ang posibilidad nga madaot ang mental ug physical nga panlawas.
Unsa may timailhan kon ang stress chronic na?
Kanunay nga pagsinati og insomnia (maglisod og katulog) unya bation sab og tumang kakapoy bisag insakto ang oras sa pagkatulog o pahuway.
Pagkasaputon ug iritabli nga murag fuse nga na-short. Gamay ra nga isyu o problema bation dayon og kapakyas unya mura na og gipas-an ang kalibotan sa kabug-at.
Di masabtang pagpamati og sakit-sakit sa lawas tungod sa muscle tension, pagpanggahi sa apapangig ug balik-balik nga labad sa ulo. Kini mopaingon sab sa digestive issues sama sa balik-balik nga sakit sa tiyan, kanunay kasukaon, sige og pangdug-ab o magkalibanga.
Brain Fog kay wa na may klarong konsentrasyon. Maglisod na og focus, sige na og kalimot unya maglisod og human sa inadlaw nga naandang tulumanon.
Unsaon man para ma de-stress?
Suwayi kining mga sugyot sa Mayo Clinic:
Mindful Walk. Lakaw-lakaw sa gawas nga way headphone o gadgets. Ilingaw-lingaw ang kaugalingon sa preskong hangin, paminaw sa tingog sa kinaiyahan (tingog sa mga insekto, hayop o langgam) unya simhota ang halimuyak sa mga buwak ug dahon.
Pwede sab mag-garden, mangguna kay makatabang kini di lang sa panlawas kundi makapanindot sab sa palibot.
Kat-uni ang deep breathing, hinay apan lawom nga pagginhawa. Dako kini og matabang pagpaubos sa blood pressure ug pinitik sa kasing-kasing.
Suwayi ang mga simpleng stretching exercises, yoga, o meditation.
Pwedi sab ning gitawag nila og Brain Dump. Isuwat ang gihunahuna, gibati, o kahingawa (bahala’g wrong grammar o Binisaya) para mayabo ang nakapabug-at sa ulo ug gipagbati.
Paminaw og musika o sonata nga makapakalma.
Kaon og daghang prutas, utanon, ug lagutmon kay mas daghan og sustansiya.
Katapusan ikatawa imong problema kay matod pa bitaw sa iningles “laughter is the best medicine”.