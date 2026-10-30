Binghay: Di angay ipanabi

Sa makadaghang higayon nahimong sumsoman sa estorya ang kinabuhi ni Euly (tinuod ngalan gitago) kay diyot-diyot man sab siyang magpasigarbo unya palpak o wala diay madayon.
Unsa man ning mga butang o kalihukan nga di angay ipanabi?
Una ang imong mga personal nga plano nga wa pay action nga nahitabo. Kon imo kining ipanabi (labi na imong dagko nga goals ug plano) kuyaw kining masuhong. Di kinahanglang imong pahibaw-on ang mga way labot sa imong plano aron di ka kuninitan og pangutana sa kalambuan.
Usahay sab ma-pressure na hinuon ka kay daghan na mang nahibalo. Unya ra kini i-share o sibya kon nahuman na labi na og malampuson ang resulta. Pananglitan nikuha og board exam, unya na kini ipahibalo kon klaro ng nakapasar, aron way daghang estorya nga usahay makauwaw o sakit.
Di sab angay ipanabi ang sekreto sa uban nga ikaw ang gipiyalan sa pagtago. Kon imo kining ipanabi bisag unsa pa mo kasuod kon mahibaw-an sa tagtungod, di na kini mokumpiyansa nimo sa sunod.
Ayaw sab ipanabi ang imong kahuyang sama sa imong mga kahadlok, insecurities, mga sakit nga kasinatian o konsensiya bisag unsa pa mo ka suod kay moabot ra ang panahon nga kon di na mo magkasinaot o mag-away, dako ang purohan nga ang imong mga baho iya sab isabwag agi og panimalos nimo.
Likayi sab og panabi ang detalye sa imong panudlanan (income, utang, investments og mga mahalong gipamalit) kay for sure makapatandi o makapaibog kini. Ang kaapan kay daghan na hinuong manghuwam nimo busa ayaw ipasundayag imong daghang sapi ug bahandi labi na sa social media kay magpusot-pusot gayud ang manghuwam nimo apil pa ang mga scammer.
Di sab angay ipanabi ang imong mga personal ug intimate nga kalihukan sa imong partner labi na og way pagtugot niya kay kalapasan kini sa privacy sa magtiayon. Delikado sab nga kining imong gipanabi mabalik ra sab nimo.
Kat-uni pagbutang og utlanan ang imong personal nga kinabuhi unya pangutan-a una imong kaugalingon nganong imong i-share ug kang kinsa nimo i-share.