Binghay: Di lalim ang Bar Exam

Sa wa pa moguwa ang resulta sa Bar Exam, usa ko sa mga liboang ginikanan nga way klarong katulog, way hunong ang kakulba, balik-balik nga pag-ampo, pailob sa paghuwat, way puas nga pagpaminaw sa anak nga di mahimutang og paghatag of suporta.
Sa 11,420 nga mikuha sa exam para maabogado, 5,594 ra ini o 48.98% ra intawon ang nakapasar sa tumang kalisod niadtong Septiyembre 2025. Wa gali kini makaabot og katunga sa gidaghanon sa mikuha.
Daghang nanghilak sa kalipay apan mas daghan ang nangagoul kay nausikan ug nasayangan sa ilang pagpaninguha para makapasar labi na tong mga working student ug mga pamilyado nga grabe ang paninguha pagbalanse sa panginabuhi, pamilya ug pagtuon.
Daghan ang nasakitan labi na tong sobra sa katunga nga wa kapasar. Bisag unsaon pagbasa ang listahan di malilong nga ilang pangalan.
Bug-at ang paminaw, gibati ang tumang kakapoy, gisayangan sa dakong gasto, kahago sa panahon, kauwaw, kasuko kay di kadawat. Kini tanan puro balido nga mga pagbati.
Sa niadtong wa kapasar, baliki paghinumdom nga tanan imong gihimo para di mapakyas unya di kini angay mahayan. Ang tanang naninguha nga makapasar nagtuon, mitunga sa usa ka buwang exam, ug way puas nga mitungha sa binuwan nga mga reviews.
Sa pagkakaron, daghan ka og mga pangutana kon diin nasipyat, kinsay angay mahayon, unsay nakaingon nga wa kapasar. Ginhawa lang og lawom, ihilak kon gusto ka mohilak aron makagawas imong negatibong gibati, apan hinay-hinay og kaon, pahuway una dayon sa insaktong panahon, bangon og balik.
Daghang mga sikat ug ambungang mga abogado nga puparehas sab nimo og naagian: nangapakyas sa ilang unang pagsuway, nangaulaw, nagduda sa kaugalingong kakayahan apan mas isog nga nibalik sa ikaduha o ikatulong higayon.
Sa mga nakapasar og bag-ong mga nangaabogado, congratulations ninyo lakip akong anak nga si Gerard Joe Binghay-Carillo.
Ayaw kalimti ang inyong mga tahas ug obligasyon pagdepensa sa kamatuoran og pagserbisyo sa atong katawhan.