Binghay: Di tanang naminyo og afam nawong og kuwarta

Wala kapugngi pagtulo akong luha unya gikumot akong kasing-kasing dihang akong nabalitaan ang insidente sa Dumaguete City diin linuog nga gipatay ug gikawatan ang akong higala ug kanhing kauban sa una sa trabaho silang anhing Elsie Duell ug iyang American national nga bana nga si Mark.
Lainlaing emosyon ug mga komentaryo ang akong nadungog mahitungod sa magtiayon hangtod napunta sa sugilanon nga kasaragang mga Pinay nagminyo og afam tungod sa kuwarta aron maluwas ang pamilya sa kalisod.
Atong klaruhon ug di ratsadahon ang pagtuo nga ang mga Pinay mangita lang og afam para mahaw-as sa kalisod nga kahimtang.
Kasagarang rason sa pagminyo og foreigner personal (tungod kay nahigugma), social reasons o financial.
Ubay-ubay sab baya ang mga Pinay nga nagminyo tungod kay tinuoray silang nahigugma sa ilang langyaw nga pares nga wala nila masinati diri sa ato. Dunay lawom nga pagtan-aw, pagbati, ug pag-atiman sa usa'g-usa bisan pa man og ang relasyon nagsugod sa online dating o long distance relationship (LDR).
Ang uban sab para makaangat-angat sa nagkalisod nga sitwasyon. Siyempre, di malilong, ang foreigner makatabang man gyud sa kalisod financially sa immediate o gani hasta extended family.
Mao ni giingon sa mga Amerikano nga kon magminyo og Pinay, imo sang minyoan ang iyang tibuok kabanay.
Mao sab ni rason nganong di mabugto ang kanunay nga pagpadala og ayuda apil mga balikbayan boxes kay expression man kini sa pagpadayag sa paghigugma sa pamilya.
Duna say uban nga makigminyo og langyaw tungod kay daghang oportunidad sa natad sa pagpanarbaho ug panginabuhi sa laing nasod labi na kon kugihan ka mangdiskarte o mag-part-time job kay mas angat man ang kalidad sa panginabuhi sa gawas. Gani ang dollar exchange karon kapin P60.00 sa ang usa ka dolyar. Ang usa ka adlaw nimong trabaho, usa ka oras ra na sa America.
Busa di na angay kulitugon ang mga rason nganong nagminyo og afam. Ang importante malipayon sa kaminyuon ug nakab-ot ang personal nga tumong.