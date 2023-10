Binghay: Dili death sentence ang cancer

Daghang nangutana kon nganong sunodsunod akong pag-suwat mahitungod sa breast cancer.

Gawas nga Breast Cancer Awareness Month ang Oktubre, ako mismo makabahin sa akong personal nga kasinatian isip usa ka breast cancer survivor lima ka tuig na ang milabay.

Misaad ko sa akong padayong pagka-ayo nga akong ipadayon ang pagtuki, pahibalo, pasabot ug pagsibya ning maong isyo aron mas daghan ang mahibalo nga ang cancer di death sentence, nga wa nay pag-asang matambalan ug maayo pa.

Gawas pa sab, nagka-anam og ka moderno ang atong teknolohiya ug kahimanan para ma detect og sayo ang mga abnormalities unya kadtong malignant nga tumor o cancer cells matangtang ug mawagtang sa dayon.

Samtang sayo pa, kita mismo angay mahibalo unsaon pag self-examine sa atong suso ug pagbisita/ konsulta sa mananambal.

Kasagarang doctor motambag nga regular magpa-mammogram labi na tong hapit na mo 50, nag menopause na, dunay kaliwat nga nasakit og breast cancer, dunay nakita nga abnormality sa suso sama sa bugol-bugol nga makapkapan, discharges sa atngal nga sama sa lasaw nga dugo, nalupyak ang atngal o nagkandiis nga suso.

Kasagarang doctor morekomendar nga ipa positron emission tomography scanning (PET scan), ultrasonography o magnetic resonance imaging (MRI).

Kon ilang makita nga naay tumor nga mitubo, ila dayon kining ipa-biopsy aron matino kon malignant ba (cancerous) o benign (di cancer).

Kon ugaling cancer gyod, duna nay mga tambal nga mobatok ug mo igo sa specific nga klasi sa cancer aron di kini mokatag ug mamatay sa dayon.

Ang pagtambal sa cancer magdepende sa iyang lokasyon, gidak-on og kon mikatag na ba kini sa ubang parti sa lawas.

Lain-lain ang option nga idalit sa doktor, gikan sa operasyon pagtangtang sa tumor, parisan og immunotherapy , radiation therapy ug chemotherapy para mahurot og kawala ang cancer cells.

Duna gali koy mga kaila nga wala na i-chemo kay gamitoy ra man ang nakuha nga cancer unya wa pa sab ka katag (Stage 1).

Hinumdumi, ‘early detection is better than cure’.