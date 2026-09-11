Binghay: Epekto sa nagdako sa singhag

Nahibulong na lang si Glenda (di tinuod nga pangalan) kay nakadawat man siya og suwat gikan sa maestra sa iyang Grade 2 nga anak nga nangutana nganong nagsige og cutting classes ug absent.
Wa intawon damha sa inahan kay mag-unipormi ang bata kada adlaw inig biya para moeskwela, apan moliko diay inig kaabot sa may gate sa tunghaan kay magsuroy-suroy sa duol nga mall o magduwa sa iyang paboritong games sa may internet café.
Na-high blood si Glenda unya nangayo og pakitabang ug tambag kon unsay iyang angay buhaton.
Matod sa Betterhelp nga artikulo, ang batang nagdako nga pirmi’ng siyagitan o singhagan adunay mubo ug taas nga psychological effects sama sa pagpalayo, negatibong pagtan-aw sa kaugalingon, pagkawala sa kompiyansa, wa kaayo’y amigo/amiga, agresibo og kinaiya, sige ug daling ma-depress.
Gani ang uban mag-unay na og pasakit sa kaugalingon. Mismong ilang lawas ilang sumbagon o dukdukon ang ilang kaugalingong ulo.
Ang mga bata nga pirming siyagitan, sigehan og dapat, buhatan og corporal punishment, sigehan og sulti sa pagkadismaya magkat-on na sab og sukol, pagsiyagit pagbalik og panapat sa uban.
Sa ngadto-ngadto, hinay-hinay kining magpalayo sa kadaghanan unya magmaoy, makasinati og depression unya negatibo na iyang panan-aw sa kinabuhi.
Ang pagsiyagit sa bata usa ka klase sa abuso nga gitawag og emotional ug psychological abuse.
Gani, tungod kay ma agresibo na man ni sila inig tunga sa eskwelahan, mang-bully na sa uban unya magsugod na sab og panakit.
Matod sa American Psychological Association, ang bata magsugod og kat-on ug sunod sa pintas nga kinaiya gikan sa iyang mga ginikanan sa gamay pa. Ang ila mismong kasinatian ug interaction sa kabanay kasagaran maoy makatabang nila kon unsaon pagsulbad og problema, pag-atubang sa mga disagreements og pagkonrolar sa kasuko.
Sa sunod Sabado atong tukion ang mga pamaagi kon unsaon pagtabang sa atong mga ginikanan para mapugngan ang kanunay nga pagsiyagit.