Binghay: Gahini og panahon ang mga bata

Way kasudlan ang kasubo ug pagmahay ni Kuya Kim pagpanaw sa iyang dalagitang anak kay nakonsensiya siya nga wa niya mahatagi og insaktong panahon iyang mga anak sa gagmay ug nagdako na.
Apan bisag unsaon di na niya mabalik ang sakit nga nanglabay nga kagahapon maong akong ipaambit iyang mga tambag para sa mga ginikanan basi sa iyang kasinatian ug nanghinaot nga unta naay makuhang leksiyon ang ubang mga ginikanan nga nahibalo sa sakit niyang naagian.
Matod ni Kuya Kim, di pa uwahi ang tanan gani siya karon naningkamot pagbawi sa mga nanglabay nga panahon nga wa siya sa kiliran sa iyang mga anak . Karon siya na mismo ang nanghangyo sa iyang mga anak nga kung di sila busy unya dunay subra nga panahon, magkauban ug magkukabildo sab sila.
Tinuod, wa may di busy nato. Kita tanan nangita og kapanginabuhian para makab-ot atong mga damgo ug maatiman ang mga kabilinggan para sa atong banay. Nagtuo si Kuya Kim nga iyang nabalansi iyang panahon sa trabaho ug pamilya pero sa mata sa iyang mga anak nagkulang kini sa iyang presensiya.
Lahi ra gayod ang kinabuhing minyo labi na kung naa nay mga bata kay mausab naman imong mga prayoridad maong samtang gagmay pa ang mga bata , pangita-i gayod kini og panahon nga imo silang makauban.
Usahay kitang mga ginikanan nagdahom nga igo ug ok na atong gipangbuhat ug gitampo kay ato namang gipakaon, gibayran ilang tuition, gipapuyo sa haruhay nga balay, gipalitan sa ilang mga gusto og uban pa apan sa tinuod lang di kini maoy gusto sa mga bata.
Kasagaran ang gusto sa mga bata imong presensiya sama sa pagdungan og kaon, mag estorya ug mangumusta sa ilang mga activities, manan-aw og sine o salida sa telebisyon o magbasa og mga bedtime stories una matulog.
Angay kining buhaton sa gagmay pa kay kung managko na maghinay-hinay og iyahay na sab kini og kinaugalingon.
Hinumdumi, way perpektong ginikanan. Di ikabaylo ang mga halog, halok og panahon nga atong ikagasa nila samtang di pa uwahi ang tanan.