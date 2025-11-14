Binghay: ‘Go Bag’ kay daling mabitbit kung mamakwit

Tungod sa sunod sunod nga pag-igo sa mga mangtas nga kalamidad sa ato mismong dakbayan gikan sa linog, super typhoon Tino og makamatay nga flash flood, na ingganyo ko pagsuwat ining ‘Go Bag’.
Kining Go Bag namatud-an na sa ubang lugar nga dako og matabang panahon sa emerhensiya kay mao kini ma dali-dali og bitbit kung mamakwit.
Ang natural nga katagman di mapugngan busa angay kining pangandaman para di magrabihan.
Atong hisgutan una ang bag nga kasudlan. Pwede back pack ang gamiton o ba kaha travel bag nga may ligid basta ang importante sayon ug dali rang mabira ug dala unya daghang bulsa o compartments nga kasudlan.
Unsa may mga importanting gamit nga atong isulod ini?
Kining mosunod maoy mga essentials nga angay isulod: Una ang pagkaon ug tubig. Pangita og mga pagkaon nga gaan unya ready-to eat or easy to to prepare sama sa mga canned goods, protein bars, sachet nga mga tuna products, biscuits, crakers , oatmeals, dried fruits, noodles og siempre tubig nga good for 3 days. Bisag 1 ka gallon kada tawo kada dlaw. Apili og gatas kung naay gagmay nga bata.
Ayaw kalimot pagdala og gunting, kutsilyo , abre-lata, pisi, duct tape, posporo, flashlight, gloves, emergency medical kit ( bondages, bond aid, mask, hand sanitizer, sabon, anti-bacterial wipes, thermometer, alcohol og maintenance nga mga tambal). Apilim og extra nga antipara.
Isunod ang imong ilisan (3 ka adlaw) lakip underwear, medyas, rain coat, toalya, labakara , sudlay, toothpaste, stinelas,og habol.
Segoradoa nga duna kay extra nga battery charger para sa imong cellphpne unya extra nga load ug battery para sa flashlight.
I photo copy daan imong mga importanting dokument (marriage certificate, birth certificate, passports, drivers license , mga IDs, titulo sa yuta o sakyanan, og insurance apil listahan sa imong utang og kadtong nangutang nimo. Isulod kini og plastic aron di madaot/mabasa. Paggahin sab og cash.
Katapusan, ibutang kining bag sa lugar nga dali rang mabira panahon sa pamakwit.