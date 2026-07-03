Binghay: Hagit sa kinabuhi

Nakadungog na ka ining pulong nga mental health? Sitwasyon kini sa imong mentalidad sa imong panan-aw sa kinabuhi. Wa kini magpasabot nga kon isog o lig-on ang mentalidad, di na makabati og kahadlok, kaguol o kahingawa.
Kita tanan makasinati og lainlaing emosyon, ang kalainan lang ang pagdala sa kaugalingon pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi.
Unsa may mga senyales nga lig-on ang mentalidad?
Kalma siya bisag anaa sa pressured nga sitwasyon (grace under pressure). Di kini daling maratol bisag na stress na unya di sab maggamit sa iyang emosyon kon magdesisyon. Iyang utok ang palihukon unya di magpadala sa idikta sa kasing-kasing.
Dali sab ni siyang makabangon kon ugaling madagma tungod sa mga pagsuway, kapildihan o kapakyas. Imbis magyamukmok, himuon hinuong leksyon ang kapildihan.
Kini sab siya di mauwaw moangkon sa iyang sayop. Di kini mamasa o mamasangil sa uban kundi iyang i-focus ang mga butang o ginbuhaton nga mahimo niyang makontrolar.
Kabalo sab ni siya modala sa mga pagsaway o tamay. Iyang paminawon bisag mga negatibong komentaryo o reaksiyon unya mangita hinuon kini og paagi nga iyang ma insakto ang sayop nga way personalan o panimalos.
Matinud-anon ni siya sa iyang kaugalingong bili. Di kini magsalig sa hunahuna ug pagtugot para lang malipay ang uban.
Kabalo sab ni siya mobalibad kon gikinahanglan para maprotektahan iyang kaugalingong interes og pagkatawo.
Dali ra sab ni siya maka-adjust sa mga kausaban. Andam kining mohangop sa mga bag-ong makat-unan unya hinay-hinay kining maka-move-on.
Sa panahon sa kalisod di sab ni siya daling mawad-an og paglaom. Iyang hunahuna nga ang mga panghitabo temporary ra unya ang pagpasensya, pag-antos, ug pagkugi mamunga ra unya puhon sa ugma.
Kini tanan wa magpasabot nga kon lig-on ka og mentalidad, di ka na makigbisog kay taas na man ang pagsalig sa kaugalingon. Pasabot nga kon aduna kay masugatan nga mga hagit, makapadayon ra gihapon ka pagtadlas sa imong padulngan.