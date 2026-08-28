Binghay: Hatagi og bili ang imong self

Usahay tungod kay gusto ta nga dawaton sa katilingban o sa grupo nga giapilan, atong buhaton ang tanan para makauyon sila nato apan usahay sab tungod sa ka suod wa na hinuoy utlanan.
Mahimo kanang “fair weather friend” nga moduol ra nimo kon naay tuyo o gikinahanglan unya kay maikog man ka mobalibad , mo-give in na lang sab bisag bug-at sa imong buot.
Unsaon man paghatag nimo og balor sa imong kaugalingon?
Timan-i nga kon wala gali ka gi-appreciate sa imong mga nahimo para nila, hinay-hinay na sab og palayo kay tataw kaayo nga gigamit ra ka.
Kon wa ka imbitaha sa ilang mga kalihukan, ayaw pagtunga o ipamugos imong kaugalingon kay ang mahitabo, ikaw na hinuoy libakon. Pasabot nga wa ka sa ilang huna-huna kay wa man ka ma-apil sa ilang listahan sa bisita.
Unya kon ugaling giimbitar ka apan uwahi o late na, balibari sab kay klaro kaayo nga tinuyo aron ka mobalibd kay dili welcome ug important imong presensiya sa ilang kalihukan.
Kon pabati-bation ka nga murag wa kay apil o wa ka mo-exist, ayaw ipahimugos imong kaugalingon sa ilang grupo. Pangita hinuon og laing grupo nga hiyang nimo og sa imong pagkatawo ug puparehas nimo og kinaiya ug mga hilig.
Unya kon insultuhon ug yaga-yagaan sab ka, ipakita hinuon pagbalik imong mga maayong hiyas, binuhatan og kalampusan para mas mosidlak ka sama sa bituon.
Kon nagluib sab nimo, pasayloa apan ‘move on’ dayon. Ayaw na paglangay-langay ug pagkumpiyansa unya ayaw na sab baliki. Kon gisigehan sab ka og gamit, pagkat-on pagbalibad unya pagbutang na og utlanan sa imong pagkamatinabangon.
Kon mahitabo nga pakauwawan ka unya way respeto, walk out with dignity gilayon. Ipasinati nila nga wa ka kauyon sa ilang gibuhat aron magmatngon na sila sa sunod.
Kon nagkaminos sab sa imong kakayahan, ipakita hinuon imong mga tinaguang mga kalampusan kon sa English pa “let the results speak’.
Unya kon pirmi sab ka nga makalimtan, kalimti na lang sab sila maynang patas.
Love yourself!