Binghay: High Class

Sa makadaghang higayon nakadungog ko ining titulo nga High Class apan wa kaayo ko kasabot kung kinsa ni sila.
Akong tukion ang mga kina-iya ini nila aron atong masabtan pag-ayo ang paghatag ini nila nga titulo .
Mahibaw-an nimo kon ang tawo High Class kay kasagaran ini nila hinay apan klaro magpasabot sa ilang kukabildo, way daghang langas. Di gayud kini nimo sila madunggan nga magsiyagit unya di sab ni sila daling mo-react o mosiyagit kay maayo ni sila mo kontrolar sa ilang emosyon.
Kon ugaling dunay isyu nga nahilambigit sa iyang mga tawo, kinta supervisor o manager ni siya, dalhon ang empleyado sa iyang opisina unya didto maymayan sa iyang kakuwangan dili atubangan sa kadaghanan aron di mauwawan.
Way empleyadong molahutay makigtrabaho sa amo nga bastos ug baba ug kusog mopakauwaw.
Ang tinuod nga High Class di hambugero. Di kini magpasundayag sa iyang mahalon nga sakyanan, dakong balay, yuta o nag-awas-awas nga sapi. Sa iningles pa, mga ‘Low Key’ ra gyud ni sila. Wa kay hambog nga madungog.
Di sab ni sila mopatol og tsismis unya di sab kusog mosumpay o sunod og libak. Hinuon, magpalayo kini sa mga estoryang mangdaot sa uban kay mas ganahan kini mokukabildo og isyu, balita o topics nga makapalihok sa utok, dili baba.
Kining mga high class di sab ni modumot. Mailhan nimo kay dali ra kaayo ni sila maka-move on nga may dignidad. Kon ugaling masayop o makasala, di kini maglangay-langay, yawyaw o magkabunag og depensa sa kaugalingon. Angkunon kini gilayaon iyang kalapasan kon masayop unya mangayo og pasaylo kon makasala, di magsige og reklamo.
Ma-janitor o supervisor, parehas iyang pagtagad ug respeto ini, way pili ug way pinalabi.
Kining mga High Class di sab ni magsige og estorya mahitungod sa ilang personal nga kinabuhi kay mas bali pang ilang protektahan ilang privacy ug seguridad.
Ang tinuoray nga High Class di magpakiluoy pangayo og pagtagad o mahal nga sinina, kabtangan o pamarog kundi sa ilang kalma, masaligon nga kinaiya og pagkamapahiubsanon.