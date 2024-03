Binghay: Himan-himan cancer na diay

Sa makadaghang mga higayon, nakabagat na ko og higala, kauban sa trabahoan nga gisakitan sa tiyan apan gipalabay lang ug giimnan og init tubig kay lagi gibutdan o gipanuhot lang apan wa ta nasayod kay himan-himan simtomas na diay to sa cancer.

Kining mosunod mga di ginhapong simtomas nga posibling Big C-word na diay to nga di angay ibaliwala matod sa Genius Economics nga basahon:

Pagkawala sa gana ikaon nga way igong rason sama sa gisip-on o ubo o ba kaha wa sa mood ikaon. Kon kini segi-­segi nang mahitabo, mag­patan-aw gilayon sa mananambal kay posibi kining simtomas sa cancer sa tiyan, ovaries , tinai o pancreas.

Sunod, ang way kaayuhan nga samad samad sa lawas nga gasige og dugo pipila na ka adlaw unya wa gayod mawala. Posibli kini nga simtomas sa skin cancer. Parehas ra sab ni sa lo-as sa baba o ugahip nga way ayo- ayo labi na tong kusog manigarilyo.

Sunod ang pagsegi og bati og tumang kakapoy nga modangat og senimana o binuwan bisag way klarong iksplinasyon (kuwang sa katulog o bug-at nga trabaho) kon unsay nakaingon nga nakapawala o hurot sa imong enerhiya.

Kalit nga pagmubo sa timbang. Ang pagsaka o ubos sa timbang matag karon ug unya normal ra apan kon kalit kalit kining miubos bisag way kausaban sa imong gikaon o ehersisyo kuyaw kini nga cancer. Pananglitan mikalit lang og ka os-os imong timbang mga 10 pounds bisag wa ka magpagamay o dieta, angay makigkukabildo gilayon sa doctor.

Bugol-bugol nga makapkapan ilawom sa panit bisag di kini sakit kon hikapon. Posibli kini nga benign tumor, impiksyon, o kaha cyst nga di angay ikahadlok. Apan kon kini makapkapan sa may suso, liog o ba kaha sa mga lalaki sa bayag, pa check gilayon sa mananambal.

Magliso og tulon. Imong mapaminaw nga murag naay nagbabag sa tutunlan. Posibli kini nga gastroesophageal reflux disease o heartburn apan posible sab nga esophageal cancer. Kon ka 1 o 2 ra ka bisis kining nahitabo, okay lang apan kon magsige sige na unya misamot, pa check up gilayon sa doctor.

Hinumdumi, early detection is better than cure.