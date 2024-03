Binghay: Himsog vs masakiton ug abusadong relasyon

Unsaon man pag-ila kon himsog, masakiton o abusado ang sitwasyon sa imong re­­lasyon, ma bana/asawa, a­­nak, higala o kauban sa trabaho?

Atong itandi ang kalainan sa tulo aron ikaw mismo nga nagbasa ini maka huwes kon asa dapita ang imong pakig-relasyon.

Ang mosunod mao ang kalainan sa 3, matod sa COR Health and Well Being nga artikulo:

Makaingon ka nga himsog ang imong relasyon kon dunay komunikasyon sa matag usa. Pasabot, ang matag usa makapadayag sa iyang gibati nga way kahadlok. Kon mag-away man ugali, silang 2 mangita og paagi nga magka estorya para makasabot. Way bungulay nga mahitabo.

Pinaagi sa pagkukabildo, dunay pagsinabtanay nga mahitabo unya ang duha maningkamot nga masulbad ang isyo nga giatubang.

Matinud-anon sab sa usag-usa unya way bakak nga gitago. Taas sab ang respito nga gihatag sa matag usa. Patas sab ang pagtrato sa usag-usa unya way magbuot. Wa say molabaw kay duna may pagsinabtanay ug labaw sa tanan ang paghatag og pagsalig sa usag usa.

Sa laing bahin, mailhan nimo nga nagsakit ang relasyon kay mag-ilog man kinsay mas labaw aron maoy mokontrolar unya daghan sab og bawal, sa maka una lang.

Ang pagtan-aw sa usag usa kompetensiya imbis partner. Maglumba hinuon kini kon kinsay magbuot.

Di sab ni sila magkukabildo maong kanunay di magkasinabot unya magsegi og tinaguay og bakak. Di sab matinud-anon ang duha ka parti, daghang ba­kak maong nagliundok ug nag-­umido nga sama sa bulkan na ang gibati kay wa may pagsalig.

Di sab ni maghuna-huna sa batasan ug kinaiya sa iyang karelasyon maong pasagad lang og sulti bahalag nasakitan o nalain ang karelasyon.

Ang ikatulo kining abusado nga relasyon. Ang mga partido ini nag-ginamitay na sa usag usa unya kon makuha na sa usa iyang gusto, biyaan na kay wa ka na may gamit.

Kusog sab ni mamasangil un­ya kasagaran ikaw maoy hi­muong dautan bisag unsa pa ka ayo sa imong nahimo maong ang naa ining relasyona magpalayo ug mag-inusara na lang.