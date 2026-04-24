Binghay: Hinay-hinayan kon di malikayan

Dunay panultihon sa Tagalog nga ‘A-anhin mo ang damo kung wala na ang kabayo?’
Bitaw sa? Mag-unsa na man lang ang tanang lami nga mga pagkaon kon di kana makakaon maong ang akong lindog karon mahitungod sa mga pagkaong angay hinay-hinayan kon di malikayan aron ato pang ma-enjoy atong mga minahal og mga apo sa tuhod.
Ang usa sa labing importanting paagi pag ptotekta sa atong kasing-kasing mao ang paglikay paggamit og vegetable oil og uban pang ordinaryong mantika. Murag healthy paminawon apan kini nga klase sa mantika makapataas sa lainlaing mga sakit sa kasing-kasing kay taas kini og fatty acid kon Omega-6.
Ang mas maayong mantika gamiton ang olive oil o avocado oil, medyo mahal gamay apan mas healthy.
Ang ikaduha nga makapatingla kining Grapefruit labi na og duna kay maintenance nga tambal nga ginainom. Kini nga prutas dunay compound nga makaapekto sa enzymes nga mag-breakdown sa imong tambal.
Pangita na lang og laing citrus nga prutas sama sa lemonsito, pomelo o orange.
Sunod kining soda (softdrinks). Sayod kita sukad pa sauna nga makadaot kining mga softdrinks kay taas kaayo kini og added sugars ug empty calories maong kusog makapatambok, makapasaka sa diabetes, ug makapasamot sa mga sakit sa kasing-kasing.
Suwayi hinuon ang ubang ma-inom sama sa mga preskong fruit juices, tsa o tubig.
Dayon kining mga cereal kay mao ni labing sayon ug madali-dali og pamahaw. Kining cereals daghan sab og kamay sama sa imong mga gipangkaon nga desserts. Kon ganahan ka pilia tong ginama gikan sa whole grains kay gamay ra og added sugar.
Hinay-hinay sab ining mga chichiriyas nga snacks nga parat o daghang sodium.
Mao kini kasagarang makaingon sa pagtaas sa blood pressure og pagkadaot sa kidney.
Maypa mag-snacks og mga nuts o prutas o ba kaha sama sa akong paboritong linung-ag nga kamote o saging.
Katapusan kining instant noodles kay pwerting taasa ini og soium (asin), unhealthy fats, preservatives unya wa pay sustansiya nga makuha.