Binghay: “House band”

Kahibalo ka ba kon diin gikan ang pulong nga husband (bana)?
Ang husband gikan sa pulong nga ‘house band’ nga ang pasabot sa iningles ‘a the person who holds the house together’. Sa atong pinulungan, ang bana maoy haligi sa balay/banay.
Mao kini siya ang tigpanalipod ug magbalantay sa balay, sa iyang asawa ug mga anak og labaw sa tanan siya sab ang haligi sa pamilya.
Unsa may papel ug responsibilidad sa usa ka bana?
Labing una ang pagprotekta sa asawa sa tanang klaseng kakuyaw physical, emotional, mental o psychological.
Dapat ang asawa makasinati nga luwas siya sa tanang kadaot ug kakuyaw unya mabati niya nga secured ug safe siya sa kiliran sa iyang bana.
Ang bana leader. Siya maoy mangulo sa pagdesisyon ug padagan sa pamilya.
Ang asawa naa sa kiliran para moabag ug hatag og suporta.
Apan pahimangno sab nga sa iyang pagkalider di sab mahimong bossy nga magsige na lang og dikta/panugo.
Sunod ang paghigugma sa asawa nga way kondisyon (unconditional love) kay ang pundasyon sa kaminyuon pagsalig ug paghigugma man.
Importanting masinati sa asawa nga siya bililhon sa imong kasingkasing di lang sa pulong kundi sa buhat sab.
Ang pagpasensiya. Hinumdomi nga dagko na mo nagkita unya lainlain mo pagpadako sa inyong mga ginikanan maong sa mga higayon nga wa ka kauyon o ganahi sa iyang gihimo, pasensiyahi unya ayaw deritsuha og panaway. I-appreciate sab iyang mga gipanghimo bisag unsa ka dako o gamay.
Kon aduna kay wa magustuhi, hinaya pagkorehir unya ayaw gayud kini buhata atubangan sa ubang tawo nga mauwawan siya.
Pangita-i og panahon si Misis bisag unsa ka busy sa trabaho og sa mga bata. Dad-a sa gawas, isuroy. Date o tan-aw og sine kay dako kini og matabang pagsemento sa inyong relasyon pagkamanagtiayon.
Respitohi imong asawa. Ang iyang dignidad imo sang responsibilidad isip bana. Likayi ang pagpanabi sa inyong mga pribadong isyu didto sa inyong mga higala bisag kapamilya kay paagi kini sa pagpakita og respeto.