Binghay: Human sa kusog nga linog

Pipila ka adlaw human mi-igo ang 6.9 magnitude nga linog sa amihanang bahin sa Sugbo, mi abot na og subra 2 mil ang natala sa Phivolcs nga aftershocks. Subra 300 mil na sab ang gidaghanon sa mga molupyong na-apektuhan matod sa DROMIC sa Department of Social Welfare and Developments (DSWD) og dul-an sa gatos na sab ang nangakalas wa pay labot ang nagka anam ka daghan nga mga nasamdan og nadala sa mga tambalanan samtang nagpadayong ang mga rescuers pagpangita sa mga nadat-ogan.
Karong adlawa akong tukion kung unsaon paghinay-hinay og barog dayon irog human sa linog unya akong ipa-ambit ang mga suhistiyon sa akong paboritong Cebunao physcho-therapist nga si Dr. Fredrick Boholst.
Gipasabot ni Dr. Boholst nga normal ra nga makasinati og kahadlok ug pagkurog human sa linog. Ang maayong buhaton mao ang pagginahawa og lawom unya ipagawas ang hugaw nga hangin sa sulod sa lawas aron ma relax. Ining pa-agiha imong mapahinumdoman imong lawas nga naluwas ka.
Mahimo kang mohikap sa mga familiar nga butang o ba kaha mohalog sa imong mga minahal o bisan imong ibutang imong kamot sa imong dughan para makadungog ka sa pinitik sa imong kasing-kasing. Dako kini og matabang pagpakalma nimo.
Paninguha imong kaugalingon nga makahinabi sa imong kabanay (asawa, bana, ginikanan, mga anak, igsoon o ba kaha imong kasilinganan. The more ka nga maka estorya og makapaminaw sa kasinatian sa uban mas maayo kay makapaguwa sab ka sa imong mga gipangbati, kahingawa og kahadlok kaysa ilu-om kay kuyaw hiunon kini sa ataki.
Ang pakigkukabildo dako og matabang labi na kung hisgutan ang kaayo, pagka-mangihatagon, pagtinabangay ug pakigtambayayong.
I-hinay-hinay og balik imong naandang tulumanon sama sa pagkaon, pahuway o lakaw para mabalik ang balansi sa imong lawas ug huna-huna.
Akong padayong pag-ampo nga kahupayan ang mga pamilya sa mga biktim, matambalan ang mga nanga-angol, gihayan ang mga rescuers og hatagan og kusog ang mga relief workers, health care providers ug caregivers nga way puas sa pagtabang.