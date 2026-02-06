Binghay: Instant Money

Niundang na paggamit sa iyang account sa social media akong higala nga si Nelly (tinuod ngalan gitago) nga dugay nang nanimuyo sa America kay way undang ang mga nangayo og ayuda sa iyang messenger.
Wa madugay, nahibaw-an kini sa iyang Amerikanong bana nga nisangko sa lalis ug dakong away kay hurot-hurot na man iyang sinemanang kinitaan lakip mga ginagmay nga allowances para ipadala sa pamilya ug hinabang sa mga higala/kaila diri sa ato.
Di nako siya mamahayan sa iyang desisyon kay sa tinuod lang di lalim ang kinabuhi sa mga Pinoy sa America.
Di tanang naa na sa America adunahan o dunay ‘instant money.’ Labaw sa tanan di tinuod nga porke naa na sa America, hayahay na ang kinabuhi.
Sa Estados Unidos, tanan nanrabaho para mabuhi maresidente (Green Card holder), citizen, may asawa o bana, mabata o edaran kay way libre sa America, way short cut o instant nga kaharuhay.
Gani ang mga batan-on human mo-graduate sa High School mangita gilayon og trabaho ma-waiter, cleaner, driver og uban pa, para makapadayon og tungha sa kolehiyo. Ang mga Senior Citizens sab bisag 70 anyos na pataas nanrabaho pa gihapon basta makaya pa sa lawas para mabuhi. Ang reyalidad sa America momata og sayo, manrabaho bisag kapoy ang lawas, gabii na makauli unya balik na sab ini nga ritual sunod adlaw.
Ang uban mangita pa og second o part time job para lang makabayad sa renta, mga bills, buhis, insurances, palit og pagkaon unya maggahin pa gayud para ipadala sa Pinas.
Daghan ang wa mahibalo ining tinuoray nga sitwasyon sa atong mga igsuong Pinoy sa gawas. Tinuod mas dako ang sweldo apan mas taas man sab ang mga gastuhanan maong kon di molihok o di manrabaho, wa gayuy makuha.
Giagwanta ang kamingaw nga layo sa pamilya, tumang kakapoy ug kahago, grabe ka homesick apan padayon lang gihapon og paningkamot ug panikaysikay kay kining siningtan nga kahago duna may kapaingnan nga maayong kaugmaon.
Akong pagsaludo ug pasalamat sa mga Pinoy nga nanrabaho sa mga langyaw nga nasod.