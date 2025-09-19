Binghay: Kalainan sa Heart Attack ug Cardiac Arrest

Ang sakit sa kasing- kasing maoy usa sa mga nag-unang makamatay nga sa-kit sa tibuok kalibutan.
Kon ikaw mismo makakita sa simtomas nga posibleng heart attack, pangita gilayon og paagi nga mataba-ngan ang pasyente bisan siya mismo dili gusto nga magpatan-aw sa doktor kay ang minuto nagdagan unya ang permirong mga aksiyon nga imong pagabuhaton importante sa dili pa mograbe o kalit nga kamatayon sa pasyente.
Ang pagtambal sa giataki sa kasing-kasing mas malampuson kon insakto ug sayong maagapan.
Kon moingon gali nga nag-huot ang dughan o nagsakit sa may dughan nga bahin, pani-nguhaa nga magpadayong kalma hangtod nga maabot ang mga medics nga dunay kahanas sa padayong pagtabang.
Unsa may kalainan sa Heart Attack ug Cardiac Arrest?
Sa basahon nga Heart Saver nga gimantala sa American Heart Association, ang Cardiac Arrest usa ka ‘rhythm problem’. Mahitabo kini kon mag-malfunction (magkabuang ) o kalit nga moundang ang pagpitik sa kasing-kasing.
Sa laing bahin ang Heart Attack mahitungod sa blood clot nga nakapabara sa maayong pagdaloy sa dugo.
Ang cardiac arrest mahitabo kon abnormal ang rhythm sa kasing-kasing nga maoy makaingon sa dili na maayong pag-pump og dugo paingon sa utok, baga, ug uban pang vital organs sa lawas. Minuto lang ang pasyente ini mawad-an na sa panimuot unya maglisod og ginhawa maong posibleng mamatay kon dili dayon maabagan og insakto sa mga medical professional.
Ang heart attack mahitabo kon dunay clot sa parte sa heart muscle nga maoy nakabara sa pagdaloy sa dugo. Kon ang pasyente atakihon gali sa kasing-kasing, padayon kining mobomba og dugo paingon sa kasing-kasing unya kon dili matambalan, dunay dakong posibilidad nga madaot ang heart muscle.
Usahay kining damage sa heart muscle maoy makaingon sa abnormal nga rhythm nga mopaingon sa cardiac arrest.
Atong ipadayon pagkukabildo sa sunod Sabado ang mga simtomas sa heart attack ug unsay angay natong buhaton para maabagan.