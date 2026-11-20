Naingganyo ko pagsuwat mahitungod sa kalainan ining In Vitro Fertilization (IVF) ug surrogacy kay dihay higayon, pipila ka tuig na ang milabay, nga naghusay akong amigo’ng kapitan usa ka langyaw og ang pamilya sa babaye nga iyang gibayran para magsabak sa iyang anak pinaagi sa IVF.
Ang ginikanan sa babaye wa kadawat nga dili pakaslan sa langyaw ilang anak nga gipamabdusan kay lagi di man kuno maporma ang bata sa tiyan kon walay pakighilawas nga nahitabo.
Unya ang babaye sab nga maoy gikontrata ug gibayran sa pagsabak sa anak sa langyaw na sab ang hunahuna kay nahigugma na man hinuon sa puti.
Sa iyang pagpanganak, diriyot niyang ilabay ang bata sa bintana sa ospital kay gusto’ng makigpatas aron way makaangkon sa custody sa puya.
Kini nga insidente nakapaaghat nako og pagpangutana kon unsa man diay ning IVF ug ang kalainan sa surrogacy.
Mao ni ang pagpasabot. Ang IVF usa ka fertility treatment diin ang ang kinuliktang itlog gikan sa obaryo sa babaye ug ang semelya sa iyang partner/donor gikombinar sa laboratoryo para mahimong embryo.
Kining embryo ibalhin sa uterus (balay bata) unya kon magmalampuson, magsugod na ang pagmabdos. Pwede nga ang tag-iya sa itlog mao say butangan sa embryo.
Samtang ang Surrogacy usa ka kasabutan diin laing babaye ang magsabak para sa magtiayon nga di makaanak pero ilaha ang semilya ug itlog. Pwede sab gikan sa laing sperm o egg donor.
Og dunay depresensiya ang sabakan sa babaye mahimong adto sa balay bata sa Surrogate mother patubuon ang bata hangtod manganak.
Walay genetic connection ang nagsabak kon Gestational Surrogacy kay gigamit ra man iyang uterus pagpatubo sa bata apan ang itlog ug semelya di iya.
Apan kon Traditional Surrogacy ang gamiton, mismong ang Surrogate Mother mogamit sa iyang kaugalingong itlog para magsabak apan ang semilya gikan sa donor o mismong gustong maamahan sa bata.
Ining paagiha dunay genetic connection ang nagsabak kay iyaha man ang itlog.