Binghay: Kanunay nagsalig sa ginikanan

Kon dili ka gustong pas-anon imong mga anak sa imong katiguwangon, diay mga suhistiyon nga akong ipaambit kay daghan ng mga ginikanan nga way undang nanrabaho sa tibuok nilang kinabuhi bisag edaran na kay mao gihapoy gisaligan ug nagsapupo sa ilang mga anak.
Wala ni magpasabot nga tama-ran ilang mga anak kondi kasagaran wala lang matudlu-i og sayo pagka-independent.
Aron dili ka maparehas ini, diay mga tulumanon nga angay sugdan samtang sayo pa:
Ayaw kanunay pag-boluntaryo og salbar o salo sa ilang mga isyu aron dili ka mahimong inahan o amahan sa kanunayng’ panabang. Kon ang ginikanan kanunay nga tig-rescue , and mga bata magsalig unya dili makasinati kon unsaon pagbarog sila sa ilang kaugalingong tiil.
Pasagdi kon masayop o masakitan man ugali kay diha man sila makat-on. Tampo lang unya og ginangmay agi og puno kon dili gayod kaabot o kaigo apan ayaw angkuna o duphi ang tanan.
Action speaks louder than voice . Lihoka kini dili lang sa pulong kondi sa buhat kay kon ikaw mismo makita sa mga bata nga disiplinado, maayo mgangita og diskarte para mabuhi, maninguha nga makatigom unya dili magsalig sa laing tawo, sundon kini nila samtang magdako. Kinahanglan ikaw mismo ang ilang role model.
Tudloan sab ang mga bata aron magmalampuson dili lang sa pagtuon og dagkong grado kondi unsaon pagdiskarte aron mabuhi. Sa gagmay pa ko, magdala ko og bayabas, polvoron, ug ice candy nga akong ibaligya panahon sa recess. Ang ginansiya maoy akong tinigom.
Ang taas nga grado maayo pero ang diskarte para mabuhi sa tinuod lang maoy mas labing gamit, busa samtang bata pa sugdi na og hatag og ginagmay nga responsibilidad sama sa pagtabang sa ginbuhaton sa balay apil ang pagtigom kay kini maoy makahatag nila og kumpiyansa sa kaugalingon.
Ayaw itago imong tinuoray nga kinabuhi isip hamtong sama sa pagsinati og kakapoy, stress, ug mga responsibilidad. Kon makita nila nga dili lalim mahimong ginikanan, mas morespeto kini nimo ug makat-on pagpangandam sa ilang pagdako.