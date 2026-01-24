Binghay: Kita tanan paingon sa katiguwangon

Niundang na pag rekomendar ang inilang Orthopedic Specialist ug Joint Replacement Expert nga si Dr. Shrujal Shah pagpa-bone density test sa mga senior citizens kay mao ra man gihapon ang resulta paingon sa Osteoporosis, ang pag-anam og kahuyang sa kabukogan, labi na og maedaran na.
Kini di angay ikalimod, ikauwaw o ikasuko kay kitang tanan paingon man sa katiguwangon.
Pulong ni Dr. Shah nga kon ma-60 anyos na, motaas na ang risgo sa pagkabali sa kabukogan maong importanteng magmatngon para mapalayo sa aksidente.
Unsa may angay buhatan aron malikayan ang aksidente o disgrasya?
Una, ayaw intawon patugatuga og tungtong sa silya bisag bangkito pa kon naay kab-uton. Panawag og tabang o pamalihog sa mga kauban sa balay aron di matumba.
Panahon sa ting-uwan, kon mahimo pagpuyo sa balay kay seguradong danlog ang mga karsada ug agianan unya kuyaw ma dakin-as.
Kon mangasilyas o maligo man ugali, pagmatngon nga di ma-slide kay kining dapita kanunay nga basa. Ang uban magbutang og lingkuranan nga naay kuptanan sa sulod sa banyo kon maligo aron makalingkod unya simbako og mokalit og kalipong dili maderitso og katumba.
Sa mga lola, likayi ang pagsul-ob sa underwear sulod sa banyo nga magsandig kay mao ni kasagarang aksidente sa pagka-slide o hip fracture. Human maligo, adto sa lawak isuot ang underwear nga maglingkod sa silya o higdaanan.
Seguradoha sab nga uga ang kasilyas ug di dangog. Mas maayo unta kon dunay handrails sa kilid nga kakuptan inig barog.
Tan-awon nga way nagkatag nga butang sa agianan sulod sa balay una matulog aron di matakilpo.
Kon momata sa tungang gabii, ayaw pagderetso og barog, lingkod una mga 3-4 ka minuto una motindog unya kon mahimo i-‘on’ ang suga.
Kon mag-ilis o mangarsones, mas maayong maglingkod para mahimutang pag-ayo.
Likayi sab ang dugay nga pagbarog ug ang pagsige og saka-kanaog sa hagdanan.
Hinaot dunay napupo atong mga caregiver ug mga senior citizens ining akong lindog.